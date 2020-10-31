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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi, eşi ve kızının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. 
 

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