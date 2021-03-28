28 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5320 1.89
USD 8,0970 1.99 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti

28 Mart 2021 Pazar - 14:13 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 14:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti. Haberi ilk duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan oldu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis ebediyete irtihal etti. Rahmetlinin vefat haberini ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Twitter hesabından duyurdu.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı, Bafra ilçesi işadamlarından Ender ve Osman Reis 'in babaları Selami Reis'in cenaze namazının pazartesi günü saat 12:00 de Bafra Darboğaz köyünde kılınıp aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde de annesini kaybetmişti.
 

ETİKETLER

süleyman soylu dayı selami reis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.