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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok! Aksi durum felakettir

AA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 12:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sürekli bunu anlatıyoruz, depremin ilk 6 saati bizim için mühimdir. Depremin ilk 6 saati hem deprem ve afetlerle ilgili alacağımız aksiyon, hazırlıkların sahaya yansıtılması; en önemlisi vatandaşımızın bilinçlendirilmesi. Çök, kapan, tutun. Özellikle doğalgaz gibi elektrik şalterleri gibi, bir takım hem yangın hem zehirlenmelere teşkil edebilecek süreçlerden vatandaşımızın depremden hemen sonra tedbir alabilmesini sağlayabilmek. Ardından arabaların yola çıkmamasını sağlayabilmek, bununla birlikte yolların açık olması. İnşallah boş kalacak olduğunu değerlendirdiğimiz yollarda itfaiyelerin, ambulansların, arama kurtarma ekiplerinin araçlarının ilgili yerlere, enkaz alanlarına ulaşmalarını temin edebilmek. Aksi? Aksi felakettir. Bunu net söyleyeyim, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok" dedi.


 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çalışma Grupları  Toplantısı, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlendi.  Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl  Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz ve diğer  yetkililer katıldı.
 
Bakan Soylu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin  1999 Marmara Depremi'nden sonra mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü anlatarak,  İzmir Depremi'nin de analizinin yapıldığını bildirdi. Grupta son bir yılda 493 toplantı yapıldığını anlatan Soylu, depremle  mücadelede ilk 6 saatin önemine değindi. İlk 6 saatte deprem ve afetle ilgili planlama ve aksiyonun sahaya  yansıtılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan  Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Çök, kapan, tutun. Özellikle doğal gaz gibi, elektrik şalterleri  gibi, birtakım hem yangın hem zehirlenmelere teşkil edebilecek süreçlerde  vatandaşımızın depremden hemen sonra tedbir alabilmesini sağlayabilmek...  Ardından arabaların yola çıkmamasını sağlayabilmek, bununla birlikte yolların  açık olması... İnşallah boş kalacak olduğunu değerlendirdiğimiz yollarda  itfaiyelerin, ambulansların, arama kurtarma ekiplerinin araçlarının ilgili  yerlere, enkaz alanlarına ulaşmalarını temin edebilmek. Aksi? Aksi felakettir.  Bunu net söyleyeyim, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok."
Soylu Türkiye'nin deprem ve afet bölgesinde olduğunun altını çizerek,  "Biz bir afet bölgesindeyiz, her türlü afetle de karşı karşıyayız. Coğrafyamız  böyle bir coğrafya. Ne kadar kıymetli, ne kadar dünyanın gözünün üzerinde olduğu,  birtakım hasetliklerin oluşturulduğu coğrafyaysa da bir özelliği daha var o da  afet coğrafyası." ifadelerini kullandı.
 
 "Depremin ilk 6 saatiyle ilgili kamu spotları hazırlanıyor"
 
  İçişleri Bakanı Soylu, cenaze ve bayram namazları öncesinde zaman  zaman hocaların namazın nasıl kılınacağını tarif etmesini örnek göstererek aynı  durumun depremler için de geçerli olduğunu söyledi. Deprem ve afetin karşılaşılması olası meseleler olduğunu anlatan  Soylu, "Onun için yapmamız gereken mümkün olduğunca hatırlatmaktır." dedi.
 
   
 İzmir depremine değinen Soylu, şöyle devam etti:  "Hastalığım vesilesiyle biraz daha fazla televizyon seyredebilme  imkanına sahip oldum. Burada hakikaten Milli Eğitim Bakanlığımızla  gerçekleştirilen AFAD eğitimlerinin ne kadar başarılı olduğu takdire şayandır.  Çünkü okullarda çocuklarımızın çök, kapan, tutun eğitimini nasıl aldıklarını ve  nasıl o sıraların yanında çöktüklerini, kapandıklarını, tutunduklarını örneklerle  müşahede ettik. Oysa yaş aralığı bizim gibi olan vatandaşlarımız deprem olduğu  zaman çöküp kapanıp tutunması gerekirken, masada duruyor. Bunun onlarca örneğini  çekilen videolarda gördük. Bununla ilgili birçok kamu spotumuz var, birçok kamu  spotu daha yapıyoruz. Depremin ilk 6 saatiyle ilgili bir video hazırladık, şimdi  onu keserek daha küçük bölümlere ayırarak sunacağız."
 
  İstanbul'daki toplanma ve barınma alanları
 
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta bir gazetenin manşetinde  İstanbul'daki toplanma ve barınma alanlarıyla ilgili bir değerlendirme  yapıldığını hatırlattı. Bu konuda bir "karışıklık yaşandığının" altını çizen  Soylu, toplanma ve barınma alanlarının ayrı kavramlar olduğunu vurguladı. Toplanma alanının, depremin ilk anından sonra vatandaşların tahliye  edileceği, mahalle içinde veya mahalleye en yakın alanlar olduğunu anlatan Bakan  Soylu, şunları kaydetti:  "Bunlar kim tarafından tespit edilirler? Belediyeler tarafından. Peki  tespit edildikten sonra ne olur? AFAD'a bildirilirler kanun çerçevesinde. Peki ne  olur? AFAD bunları açıklar. Sonra bunları teker teker tespit etmeye başlarız.  Çünkü Allah muhafaza depremin ne zaman olacağını kim biliyor? Kimse bilmiyor.  Hemen bunları koyduktan sonra teker teker tespit etmeye çalışırız. Peki bunu kim  tespit eder? Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde 26 çalışma grubumuzun  içinde bulunan Tahliye Yerleştirme Planlama Grubumuz tespit eder. Şimdi bunu  yapıyor muyuz? Elbette ki yapıyoruz. Bu grubumuzun yöneticisi Jandarma  Komutanlığı."
 
 "Ne olursunuz bu siyasal tartışmalara girmeyin"
 
 Parklar, okul bahçeleri, boş araziler ve halı sahaların toplanma alanı  olarak kullanılabileceğini belirten Soylu, "Burada tartışmalar var tabii, siyasal  tartışmalar... İstirhamım şu: Ne olursunuz bu siyasal tartışmalara girmeyin.  Bundan önce belediyenin verdiği, üzerine daha sonra belki bir planlama yaptığı  veya yapmadığı, daha önce bir planlama yaptığı ama o anda da boş olan bir alan  bizim toplanma alanımız olabilir. Sonra biz bu alanı değiştirebiliriz.  Değiştirilmeyecek diye bir şey söz konusu değil." dedi. Kendilerine getirilen çalışmalarda zaman zaman eksikler olabileceğini  ancak bunu kötü niyet olarak görmemek gerektiğini dile getiren Soylu, sözlerini  şöyle sürdürdü: "İstanbul'da kişi başına düşen metrekare, 1,29 metrekareydi toplanma  alanlarında. Şu anda bunu son yaptığımız çalışmayla 2 metrekarenin üzerine  çıkardık. Ama bazı mahallelerde hiç yoktu. Şimdi biz bazı mahallelerde hiç  yoktuyu ortadan kaldırdık, her mahallede bunu gerçekleştirme konusunda adımımızı  attık. Bazı mahallelerde 0,60 metrekareydi, bazı mahallelerimizde 0,80  metrekareydi, bütün bunları yukarı çıkardık, üstüne çıkardık. Şimdi hiçbir şey  yapmayan, masa başından sürekli olarak tezvirat üretmeye çalışan, eleştirel bir  anlam, elbette ki eleştiri olacak ama sadece eleştiri yapan insanları biraz  insafa davet ediyorum. Bu kadar insan buradayız. 493 toplantı gerçekleşmiş.  Hepimiz sorumluyuz. Hepimizin başka kamu işleri var. Hepimiz başka kurumlardayız  ama buradayız."
 
 Toplanma alanları her binanın girişine asılacak
 
  Bakan Soylu, İstanbul'daki toplanma alanlarıyla ilgili bilgilerin,  afiş olarak her binanın girişine asılacağını duyurdu.  Deprem öncesi kentsel dönüşüm çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatan  Soylu, "Bizim mantığımız şu: Dönüşümü tamamlayana kadar, hatta dönüşümden sonra  da Türkiye afet bölgesidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
  "2021 yılının başında düğmeye basacağız"
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılı sonu itibarıyla planlamayı  tamamlayıp, 2021 yılının başında düğmeye basacaklarını, bir yıl içinde  Kahramanmaraş ölçeğinde olduğu gibi bu çalışma planının hayata geçirileceğini  söyledi. İzmir depreminde görüldüğü gibi Jandarma Arama Kurtarma, AKUT, İHH,  Kızılay ve sivil toplum örgütleri ile uzun zamandır çalıştıklarını aktaran Soylu,  "Bunların her birini AFAD sistemine akredite etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki  depremlerde ve afetlerde polis arama kurtarmayı da göreceğiz." dedi.
 
 Afet durumlarında beslenme grubunun katkıya ihtiyacı olduğunu anlatan  Soylu, "Belediyeler, Diyanet, İHH, Hayrat, Beşir var ama bütün bunların tamamıyla  ilgili polisimize 10 bin kişilik, Jandarmamıza 10 bin kişilik, belediyeler  birliğine 10 bin kişilik mutfak hazırlattık. Bunun yanı sıra Kızılay'ımız ara  istasyonlarla bunu sağlayabilecek hazırlıklar yapıyor. Konteynerler yapıyoruz.  Yeni çadırlar imal ediyoruz." diye konuştu.  Bu devletin, bu milletin yetiştirdiği insanlar olduklarını dile  getiren Soylu, "Milletimizin en zor günlerinde devletimizin bütün kapasitesini,  devletimizin ve milletimizin ortaya koyduğu en önemli kabiliyetleri paylaşmak ve  elimizi uzatmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Amerika ve Avrupa dahil olmak  üzere, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden çok daha yüksek bir kapasitede afete  müdahale kabiliyetimiz söz konusudur. Bunu çok daha iyi bir noktaya taşıyabilmek  bizim temel sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.
 
   "AFAD donanım açısından en önemli kurumlardan bir tanesidir"
 
   İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de son 10 yılda yaşanan depremleri  anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:  "Bunlarla ilgili genel tedbirler alıyoruz. Her birinin bize bir  tecrübesi ve birikimi var. Onun için bunu burada devam ettirmek durumundayız. Bu  el birliğiyle olur, hep birlikte, birbirimize kenetlenerek. AFAD dünyada bu  donanım açısından en önemli kurumlardan bir tanesidir. Amerika'yı yeniden  keşfetmeye gerek yok. Çünkü depremdeki en önemli mesele, koordinasyonu,  organizasyonu sağlayabilmektir. Yapılması gereken bir tek şey var, burada AFAD'a  tabi olmaktır. Onun bilgileriyle donanmaktır. Onun Türkiye Afet Müdahale Planı  çerçevesinde hareket etmektir. Ayrı konacak her hareket, zaten Türkiye Afet  Müdahale Planı yani kanunla netleşmiş, yönetmeliklerle tahkim edilmiş bu planlara  aykırı bir davranış olarak ortaya çıkacaktır. Bazen bizim depremlerde sert tedbirlerimiz olur, sebebi budur. Burada  karmaşıklığa sebebiyet vermek, bir kakafoni oluşturmak ve kaos oluşturmak  toplumun devletten beklediğinde itibarsız hale düşebilmektir. Onun için burada  topyekün bir anlayışı ortaya koyabilmek lazımdır. Burası fırsat elde edilebilecek  bir yer değildir. Tam tersi milletin zor gününde el birliği içinde eldeki bütün  fırsatları, imkanları milletin hizmetine, AFAD başkanlığında ortaya  koyabilmektir. Kurallar belli, bu kurallarla beraber bunu sağlayabilecek  değerlendirmeyi hep beraber ortaya koymak durumundayız."  Elazığ depreminin 24 Ocak'ta yaşandığını hatırlatan Soylu, "Elazığ  merkezde bundan 15-20 gün önce binaların bir bölümü teslim edildi. Bizim Elazığ  ve Malatya'ya verdiğimiz söz, 2021'in ortasıydı. Sadece depreme müdahale anında  değil, Türkiye öyle bir kapasite geliştirdi ki Allah Cumhurbaşkanımızdan,  milletimizden, devletimizden razı olsun. Milletimiz orada mağdur  bırakılmamaktadır. Bu kış özellikle bazı yerlerde konteyner kentlerden evlere  taşındığı bir kış üzerinden geçmeden bu konuda vatandaşın yaralarının sarıldığı  bir süreç olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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deprem bakan Süleyman Soylu
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