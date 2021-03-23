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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: PKK'ya darbe! Yüzde 2,3'e geriledi

23 Mart 2021 Salı - 18:47 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 18:52

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak sigara oranının 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak sigara oranının 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı. Sadece KOM Daire Başkanlığımız  koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon  gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı." dedi

 

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