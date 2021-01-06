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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 17:59 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 18:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoya ilişkin, "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum; demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır." ifadelerini kullandı.


Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üniversiteye girmeye  çalışan Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı, illegal gruplara izin vermeyen  Türk polisinin doğru yaptığını belirtti.
 
Şiddet sonucu Boğaziçi Üniversitesinin kapısının kırıldığını  vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
 
"Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemelerle  tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin  kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere  soruyorum, ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye  girmesine izin mi verilseydi? Polise 'katil' diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin  mi' denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? Veya  'Durun lütfen, kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denilseydi?
 
Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine  atıf yapanlara söylüyorum; demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki  siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak  milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz  milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini,  huzurumuzu bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitesi
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