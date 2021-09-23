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İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da 566 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 9:29 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 9:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 566 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın,  nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl  Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha. Yüksekova'da gerçekleştirilen  operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi  tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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