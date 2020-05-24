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İçişleri Bakanı Soylu, Suriye'de görevli özel harekat polisleriyle bayramlaştı

AA |  24 Mayıs 2020 Pazar - 15:19 | Son Güncelleme : 24 05 2020 - 15:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de görev yapan özel harekat polislerinin bayramını kutladı.


Bakan Soylu, Kilis Valiliği Suriye Görev Gücü Azez Bölgesi Koordinatör  Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek koordinatör emniyet  müdürü ve Kilis Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Güngör'den bilgi aldı.
 
Soylu, burada yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı  kutlayarak nice bayramlara huzurla, afiyetle, birlik ve beraberlikle ulaşmayı  diledi.
 
Dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini anlatan Soylu, "Ramazan  hürmetine sığınılacak bir aydır, bayram da öyle. İnşallah ramazanın, bayramın  hürmetine Allah bizi bu musibetlerden kurtarır. Duamızda niyazımız da odur."  dedi.
 
 
"Sizler önemli bir görev yapıyorsunuz." diyen Soylu, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Biz dünyanın en güzel, en kıymetli topraklarını kendimize vatan  yapmışız. Gözü olanlar, fitne çıkaranlar, hile yapanlar, oyun kuranlar var ama  bizim üzerimizde sadece bu toprakların muhafazası üzerine bir sorumluluğumuz yok.  Biraz önce söyledim, biz Müslümanız. Emir bize şöyledir: İyilikleri  anlatacaksınız, kötülüklerden sakındıracaksınız, çok açık. Bu sadece 780 bin  kilometrekareye ait bir emir de değildir. Bu sadece kendimize ait bir emir de  değildir. Etrafımızdaki coğrafyalarda hatta uzanabildiğimiz her yerde bu  mükellefiyet ve bu sorumluluk bizim üzerimizdedir. Siz bu sorumluluğun deruhte  eden bu memleketin evlatlarısınız. Hemen sınırımızın yanı başındaki  haksızlıklara, oradaki insanları, kardeşlerimizi zora düşüren, sıkıntıya düşüren,  biçare yapmaya çalışanlara el uzatan bu büyük milletin evlatları olarak huzuru,  sükunu, güveni sağlamaya çalışıyorsunuz ve çok önemli bir vazifeyi yerine  getirdiniz ve getirmeye devam ediyorsunuz. Şunu söyleyeyim, ne kadar bu bölgeleri  huzur içerisinde yaparsanız bu dünyada da öteki dünyada da müreffehliğin imzasını  kendi adınıza atmış olursunuz."
 
"Yaptığınız iş çok büyüktür"
Dünyada Türkiye gibi bir ülke olmadığını dile getiren Soylu, şöyle  konuştu:
"Bizim gibi büyük bir millet de yok. Karmaşıktı, şimdi o karmaşıkları  çekip aldınız huzur içerisine, nizam içerisine getirmeye çalışıyorsunuz. Bu  önemli bir şeydir. Dünyanın diğer ülkeleri, özellikle Batılılar, gittikleri her  yerde kendi adlarına sömürmeye yönelik bir medeniyetin temsilcileri. Biz öyle  değiliz. Okulumuzla, hastanemizle, yolumuzla, yuvamızla, elektriğimizle,  suyumuzla, altyapımızla, bir şey beklemeden sadece Allah rızası için çaba sarf  eden bir milletin evlatlarıyız. Başımıza bunca musibet geliyor, belki bu  musibetlerden bizi Allah bu atılan adımlar hürmetine muhafaza ediyor. Neden  sadaka, zekat, fitre veriyoruz? Muhafaza olmak için. Bir millet asaletini  gösteriyor hem de 21. asırda, herkesin kendi derdine düştüğü bir zaman diliminde  asaletini gösteriyor. Onun için yaptığınız iş çok büyüktür. Çocuklarınızın ve  torunlarınızın her birinizle onur duyacağı bir iş yapıyorsunuz. Bunu sağlarken de  milletimizin geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini, dinimizin bize  öğrettiklerini yansıtıyorsunuz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice  bayramlara ağız tadıyla, huzurla ulaştırır. Sizler hakikaten memleketin asil  evlatlarısınız, Allah sizi milletimize, devletimize, ailenize bağışlasın. Bütün  ailenizin de bayramını tebrik ediyoruz. Tüm çalışma ve mesai arkadaşlarımızın  bayramını kutluyoruz ve tekrar inşallah bu bayramlar, tuttuğumuz oruçlar, yapılan  ibadetler, Allah'a yakarışlar bu musibetlerden bizi kurtarmaya vesile olur."
 
Soylu, daha sonra yetkililerden bölgeye ilişkin brifing aldı.
 

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İçişleri Bakanı Soylu özel harekat polisleri ramazan bayramı
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