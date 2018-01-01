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İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta!

AA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 16:10 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 16:10

Bakan Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti, Uludere'de vatandaşlarla çay içti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap  ilçesindeki Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
 
Yeni yıla 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma  Komando Alay Komutanlığında giren Bakan Soylu, askerlerle kahvaltı yaptıktan  sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle  Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi.
 
Burada Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret eden  Soylu, şeref defterini imzaladı, bölgedeki operasyonlar hakkında bilgi aldı.
 
Daha sonra Uludere ilçesine bağlı İnceler köyüne giden ve burada  vatandaşların çay içme teklifine kırmayan Soylu, köy sakinleriyle çay içti,  onların dertlerini dinledi.

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