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İçişleri Bakanı Soylu paylaştı! Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem

03 Ocak 2021 Pazar - 20:04 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 20:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 200 nüfus müdürlüğünün daha yeni konsepte dönüştürüleceğini belirtti.


Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri  kullandı:
 
"Rize Nüfus Müdürlüğümüze yeni konsept çok yakıştı mı yakıştı. Türkiye  genelinde yeni konsepte dönüştürülmeye başlanan 260 nüfus müdürlüğümüzden 160'ı  tamamlandı, 100'ünün çalışmaları devam ediyor. 2021 yılı içerisinde 200 nüfus  müdürlüğümüz daha yeni konsepte dönüştürülecek."
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nüfus müdürlüğü
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