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İçişleri Bakanı Soylu fotoğrafları paylaştı! İşte o anlar...

DHA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 11:56 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 12:00

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakan Soylu da operasyona ilişkin bilgi aldı.


İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bölgede ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
 
 
BAKAN SOYLU: OPERASYONU DEĞERLENDİRİYORUZ
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizde, devam eden operasyonlarda Şırnak’ta, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendiriyoruz" dedi.
 
 
Paylaşılan fotoğraflarda, Bakan Soylu'nun operasyona ilişkin bilgi aldığı görüldü.

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İçişleri Bakanı Soylu Yıldırım-1 Operasyonu terörist
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