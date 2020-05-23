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İçişleri Bakanı Soylu'nun Ramazan Bayramı mesajı

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 18:31 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 18:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Camilerden, teravihlerinden uzak kalmış olmak, inanan gönüllerde bir burukluk oluşturmakla beraber bu mübarek ayın manevi ikliminin verdiği güç, metanet ve itidal, bilhassa pandemi sürecindeki mücadelemize ayrı bir güç katmıştır." değerlendirmesinde bulundu.


Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başlı başına  bir sabır ayı olan ve bu topraklar üzerinde bin yıldır yaşanan ramazan ayları  içinde belki de en fazla sabır dolu olanlarından birini geride bırakarak Ramazan  Bayramı'na ulaşıldığını belirtti.
 
"Camilerden, teravihlerinden uzak kalmış olmak, inanan gönüllerde bir  burukluk oluşturmakla beraber bu mübarek ayın manevi ikliminin verdiği güç,  metanet ve itidal, bilhassa pandemi sürecindeki mücadelemize ayrı bir güç  katmıştır." ifadesini kullanan Soylu, ülke olarak 21. yüzyılın başından itibaren  güvenlikten sağlığa, ekonomiden yüksek teknolojili sanayi üretimine kadar  yaşanılan büyük değişim ve gelişmeye paralel olarak, terör, uyuşturucu ve trafik  kazalarıyla mücadele ve göç yönetiminde gösterilen başarıya, küresel bir salgınla  mücadeledeki başarıyı da eklemenin haklı gururu içinde olduklarını kaydetti.
 
"Vefa sosyal destek gruplarınca 6 milyon 649 bin 461 talep  karşılandı"
Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Hem sağlık altyapımız hem de köklü devlet geleneğimizin tüm  birikimiyle hastane içi ve dışında süreci başarıyla yönetirken aziz milletimizin  gösterdiği sabır ve feraset, hem ramazan ayının ruhunun hem de milli  hasletlerimizin yansıması olmuştur. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın uzunca bir süre  evlerinden çıkmayarak gösterdiği sabır, son güncel rakamla tam 6 milyon 649 bin  461 talebi karşılayan Vefa Sosyal Destek Gruplarımızın fedakarlığıyla birleşmiş,  saldırılar ve provokasyonlar bu büyük organizasyonun dünyada örneği olmayan  başarısını gölgeleyememiştir.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle kamu düzenimizi bozmadan,  ülkemizin tedarik zincirini kesintiye uğratmadan, sağlık sistemimizin ayakta  kalmasını temin ederek ve sosyal izolasyonu temin ederek yönettiğimiz pandemi  sürecinin tamamen bittiğini söylemek ve rehavete kapılmak, elbette ki doğru  değildir. Bilakis başarılarımız, doğru yolda gittiğimizin ve bu doğruları yapmaya  kararlılıkla devam etmemiz gerektiğinin ispatıdır."
 
Ramazan ayını manasına uygun şekilde tam bir sabır ayı halinde  yaşayan, her konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de ferasetiyle kendilerine yol  gösteren Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Soylu, bayramın Türkiye  ve İslam alemi için hayırların başlangıcı olması temennisinde bulundu.
 
Soylu, ayrıca bu süreçte üstün bir gayret gösteren tüm sağlık  personeline, kaymakam ve valilere, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını ayağına kadar  götüren tüm güvenlik personeline, kamu personeline ve sivil toplum kuruluşu  mensuplarına şükranlarını sundu, salgın nedeniyle hayatlarını kaybeden  vatandaşlar ile hain saldırıda hayatlarını kaybeden Vefa Sosyal Destek Grubu  şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.
 

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İçişleri Bakanı Bakan Soylu bayram mesajı
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