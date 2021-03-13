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İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti!

13 Mart 2021 Cumartesi - 11:08 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 11:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiğini duyurdu.
 
Bakan Soylu'nun annesi bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. 
 
Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

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