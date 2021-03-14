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İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü! Toprağa verilecek

DHA |  14 Mart 2021 Pazar - 12:36 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 12:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.  Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu'da törenin düzenleneceği camiye geldi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.
 
 

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