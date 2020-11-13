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İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 18:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün vefat eden halası Rukiye Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.


 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün vefat eden  halası Rukiye Dönmez son yolculuğuna uğurlandı.   Rukiye Dönmez için Of ilçe merkezindeki Çarşıbaşı Camisi önünde  düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu,  Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize  Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti  İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
 Dönmez'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile  kabristanlığında toprağa verildi.
 
  

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