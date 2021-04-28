İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da katliam önlendi

Yarın 19:00'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz. Tabloda eğriler gözüküyor. Ne zaman kapanmışsak, kısıtlama koymuşsak iniş keskin bir şekilde görülüyor.

Türkiye bu süreçte çok doğru yol tutturdu. Türkiye'nin sağlık altyapısı...

Biz geçen ayı 18.9 milyar ihracatla kapattık. Dünyada böyle bir sürece maruz kalıp da böyle bir sonuç almış bir ülke söz konusu değil. Türkiye'yi eldeki rakamlarla görünenlerle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye daha fazlasıdır.

Keşke böyle bir şeyler karşı karşıya kalmamış olsaydık. Tam kapanma döneminde sonra milletçe kurallarına tam uyarsak. Ne kadar insan sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben yorgunum. Biz hükümet olarak işin yürütme açısından bir engelimiz söz konusu değil. Bunu ülke için, vatandaşlarımız için yapıyoruz. Bir daha kapanmayalım diye okullarımız açılsın diye yapıyoruz.

KREŞLERLE İLGİLİ SON DURUM

MEB Bakanımızla bugün konuştuk. Biz onların kararını bekliyoruz. MEB 'in ilk kararı duruyor. Açmamamız konusunda. Bütün insanı çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı da bir çalışma yapıyor. Bir karar verirlerse biz de istisnayı koymuş olacağız.

KISITLAMA ÖNCESİ NÜFUS HAREKETLİLİĞİ

Bu hareketlilik diyelim ki hiç kapanma olmasaydı Ramazan Bayram'da da olacaktı. Buranın avantajı şu. Giden gittiği yerde 17 gün karantinada. Şuanda bu hareketliliğin oluşturacağı sonucu kötü görmüyoruz. Sonuç olarak 17 gün karantina var. Tam zamanında tam bir kapanma söz konusu.

SÜRE UZAYABİLİR Mİ?

Bilim Kurulu'nun ve rakamların ortaya koyacağı sürekler ve bir şey daha var. 20 milyonun üzerinde aşılanan insanımız var. Bugün Sağlık Bakanımız önemli açıklamalarda bulundu. 17 günün sonunda iyi bir noktada olacağız. İnşallah aşılanmış bir şekilde bu süreçten çıkmış olacağız.