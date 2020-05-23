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İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 20:51 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 21:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin açılışını gerçekleştirdi, Mehmetçikle iftar yaptı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan  Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif  Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Valisi  ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah  Gür ile Yüksekova ilçesine geldi.
 
Buradan İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne geçen Soylu ve  beraberindekiler, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Bölgedeki askeri faaliyetlerle ilgili bilgi alan Soylu, daha sonra  mevzide askerlerle iftar yaptı.
  
 

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