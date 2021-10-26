26 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.509 1.09 EURO 11,0840 -0.48
USD 9,5500 -0.36 ALTIN 550,700 -1.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret!

26 Ekim 2021 Salı - 22:29 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 22:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanı Mehmet  Akarca ile Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ziyarette bulundu. 
 
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, Soylu'nun,  Akarca ve Yener'i ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.
 

ETİKETLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Sayıştay Başkanı Metin Yener İçişleri Bakanı Soylu Süleyman Soylu Sayıştay başkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.