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İçişleri Bakanı Soylu'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü mesajı

AA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 11:43 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 11:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki benzerlerine oranla gerçekten yüksek bir kapasiteye, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli yenilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü  dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dost, güven, umut, yaşam.." ifadeleriyle  başlayarak mazisi Kordon Bölüklerine dayanan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın  gemilerine ait bu isimlerin aslında hem aziz milletin hem de onun güzide bir  kurumun karakterini dünyaya ve insanlığa ne kattığını anlattığını belirtti.
 
Üç tarafı denizlerle çevrili, bir tane iç denizi, kara yüzölçümünün  yarısı kadar deniz sorumluluk sahası olan, gerek uluslararası göçün, gerekse  uyuşturucu ile diğer kaçakçılık hareketlerinin geçiş ve hedefi olan bir ülkede  beyaz üniformayı giymenin, tüm bunları yaparken de ecdadından emanet bu  üniformaya leke sürmemenin kolay olmadığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hem hukuku, hem kamu  düzenini hem de vicdan ve merhameti elden bırakmamak, sadece göç ve kaçakçılıkla  değil, deniz kirliliğinden arama kurtarma faaliyetlerine kadar, hatta afet gibi  hadiselerde karada da vazife alıp yardıma koşmak, yorgunluktan, zorluktan  yılmadan, deyim yerindeyse rotayı şaşırmadan millet hizmetine devam etmek,  elbette ki vatana sadakatin ve bayrağa olan aşkın bir başka tezahürü olsa  gerektir."
 
"Dünyadaki benzerlerine oranla gerçekten yüksek bir kapasiteye,  kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız,  üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli  yenilemektedir." ifadelerini kullanan Soylu, 15 Temmuz ihaneti sonrası Bakanlık  bünyesinde yeniden yapılanan bu önemli kurumda, mevcut personel sayısının  2016-2020 arasında yüzde 30 oranında arttığını, aynı periyotta profesyonelleşme  oranının yüzde 71'den yüzde 99,5'e çıktığını, Kaan sınıfı botlarla müdahale hızı  ve etkinliğinin arttığını, Akıllı Yüzer unsurlarla uluslararası sularda da uzun  süreli operasyon kabiliyetine kavuştuğunu belirtti.
 
Yüksek teknoloji kullanımında bir yandan hava unsurlarını da bünyesine  katan Sahil Güvenlik Teşkilatının, aynı zamanda vizyon projelerinden biri olan  Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) ile Türkiye'nin tüm deniz sorumluluk  sahasının her santimetrekaresini izleyebilme kabiliyetine sahip olmayı  hedeflediğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:
 
"Projenin halen 13 istasyonu faaliyete geçmiştir ve çalışmalar devam  etmektedir. Ayrıca Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 sahil güvenlik botu ve 5  mobil radar ile yaklaşık 350-550 saat görev yapılmakta, günlük olarak 3  uçak/helikopter ile keşif/karakol uçuşu yapılarak Ege Denizi 7 gün 24 saat  kontrol altında tutulmaktadır. Bu kapasiteyle beraber, sadece geçen yıl,  denizlerimizde 60 bin 97 düzensiz göçmen yakalanmış, 662 arama kurtarma  faaliyetinde 4 bin 592 insan hayatı kurtarılmıştır. Bu vesileyle bembeyaz asil  üniformaları ile aziz milletimizin tertemiz vicdanının temsilcileri olan Sahil  Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutluyor, görev başındaki  ve emekli olmuş tüm 'Leventlerimizi' saygıyla selamlıyor, şehadete ulaşmış, gazi  olmuş tüm mesai arkadaşlarımızı, rahmet ve şükranla anıyoruz."
 

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İçişleri Bakanı Soylu Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluş yıl dönümü
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