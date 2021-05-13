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İçişleri Bakanı Soylu'dan Ramazan Bayramı mesajı

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 9:57 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 9:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Bakan Soylu, mesajında, Musul'dan Kerkük'e, Mekke ve Medine'ye, Mekke  ve Medine'den Kudüs'e, Urumçi'ye Afganistan'dan Arakan'a, İdlib'den Halep'e ve  bin yıldır Müslüman yurdu olan Anadolu'dan, iftar sofrası kurulan her yere kadar  aynı duygu, aynı dua ve aynı umutla, bir mübarek Ramazan Bayramı'na daha  kavuşulduğunu belirtti.
 
Müslümanların bugünlerde büyük bir sınamayla karşı karşıya olduğunu  ifade eden Soylu, "Yaşanan tüm haksızlık ve zulümlere karşı sessizliği tercih  edip medeniyet dersinden sınıfta kalmış olan dünyada, Türkiye olarak tarihimizin,  inancımızın; Yunus Emre'nin, Mevlana'nın Hacı Bayram-ı Veli'nin, Hoca Ahmet  Yesevi'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve anne babalarımızın  bize öğrettiği değerlerin sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın yüz akıyla yanı  başımızdaki hiçbir zulme sessiz kalmamış olmanın sorumluluğuyla bu bayrama  giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
El açan değil el uzatan merhamet ve vicdan sahibi bir milletin,  ecdadından aldığı emaneti sürekli yükselterek güçlenen bir devletin mensubu  olduklarını vurgulayan Soylu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  liderliğinde ortaya konulan gelişme sayesinde, bugün tüm mazlum coğrafyaların  umudu olduklarının altını çizdi.
 
Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Bulunduğumuz bölge itibarıyla karşı karşıya olduğumuz terör,  uyuşturucu, düzensiz göç gibi tehditlerin yanı sıra bir yıldır bütün dünya ile eş  zamanlı olarak sürdürdüğümüz virüs salgını ile mücadelemiz de fedakarlıklarla  sürmektedir. Aziz milletimizin gösterdiği büyük sabır ve fedakarlığın hayırlı  neticeleri inşallah en kısa sürede görünecek ve güzel ülkemiz bu sınavdan da  alnının akıyla çıkacaktır.
 
Tarihin bize bıraktığı emanetin ve sorumluluğun farkındayız. 780 bin  kilometrekaresi şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın, ay yıldızlı bayrağımızın  bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Binlerce yıldır her zorluğu aşabilmemize  vesile olan hasletlerimiz, inancımız, kardeşliğimiz, aile yapımız, milli ve  manevi değerlerimiz, sabrımız ve sorumluluklarına sahip çıkan anlayışımızla,  inşallah bu son engeli de aşacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin, tüm İslam  aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, geçen bayram aramızda olup bu bayram  aramızda olmayan bütün sevdiklerimize ve aziz şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet  diliyorum."

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İçişleri Bakanı soylu bayram
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