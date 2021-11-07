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İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki

07 Kasım 2021 Pazar - 1:03 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 1:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun." ifadesini kullandı.


Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti  aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine  hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin  ailelerinden uzak tutun."

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İçişleri Süleyman Soylu İYİ Parti Lütfü Türkkan
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