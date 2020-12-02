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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama