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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast girişimi' iddiasıyla ilgili açıklama

02 Aralık 2020 Çarşamba - 17:43 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 17:43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek" ifadelerini kullandı.


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Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu suikast
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