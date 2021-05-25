İçişleri Bakanı Soylu'dan, Bahçeli açıklaması
25 Mayıs 2021 Salı - 14:51 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 15:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz.'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde:
"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz.