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İçişleri Bakanı Soylu: Çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 9:55 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 9:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelecek nesillere terör ve mazisini unutmuş bir ülke bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Bilakis, 2023’e ait tüm hedeflerimize ulaşmaya ve 1923’teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız." ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü  dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de  odur." sözünü hatırlatarak, milletlerin de hatta ülkelerin de böyle olduğuna  işaret etti. Soylu, tarihi boyunca merhamet ve vicdanın kalesi olmuş Türk  milletinin en nadide eserlerinden birisi olan Cumhuriyetin, 20. yüzyılın insanlık  dışı sömürge mücadelesi içinde doğduğunu ve bugün 97 yaşına ulaştığını belirtti.
 
Soylu, şunları kaydetti:
 
"Sadece 'güçlünün güçsüzü ezmediği bir dünya' isteyen, sadece kendi  ülkesinde kendi inancını özgürce yaşamak isteyen; bin yıldır üzerinde yaşadığı bu  vatanı çocuklarına daha müreffeh bir ülke olarak emanet etmek isteyen bu toprağın  çocukları, Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir mücadeleye imza atmış ve atalarından  aldığı emaneti, ay yıldızlı bayrağımız ve güzel Cumhuriyetimizle geleceğe  taşımıştır. 97 yıl önce bize bu mirası bırakan o fedakar insanların inançları ve  arzuları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve  çatışmanın hakim kılınmak istendiği bir dünyada, inançlarından, vatan sevgisinden  ve insanlıktan yana tavır alarak yoluna devam etmektedir.
 
Biz çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız. Biz çocuklarımıza  fakirliği, demokrasi dışı müdahaleleri, emperyalist baskılarla inançlarımızdan ve  değerlerimizden ayrılmış, mazisini unutmuş, köklü devlet geleneğinden sıyrılmış  bir ülke bırakmayacağız. Bilakis, 2023’e ait tüm hedeflerimize ulaşmaya ve  1923’teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi  getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız.
 
İşte bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz millete tarih sahnesinde yeni  bir perde, bizlere yeni bir ufuk açan güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi  Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün  kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz  milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutluyorum."
 

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