02 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.511 1.27 EURO 8,6370 -0.37
USD 7,1810 -0.07 ALTIN 424,050 -1.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

02 Şubat 2021 Salı - 19:25 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 19:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’ın bugünkü paylaşımına sansür uygulamasına ilişkin, "Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.


Twitter, Bakan Soylu’nun bugün ki "Kabe-i Muazzama’ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" şeklindeki paylaşımına Twitter, Kuralları’nı ihlal ettiği gerekçesiyle sansür getirdi. Bunun üzerine Bakan Soylu, Telegram hesabından videolu paylaşımda bulundu. Twitter’ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, "Twitter’ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe’mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter’ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram’a davet etti.

 

ETİKETLER

İçişleri Bakanı süleyman soylu Telegram
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.