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İçişleri Bakanı Soylu asker ailelerinin bayramını kutladı

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 23:51 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 23:53

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada görev yapan askerlerin ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı.


Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan  Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral  Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari  Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye  Başkan Vekili Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile  Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle  bir araya geldi.
 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe  kurallarına uyulan ziyaret esnasında askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Jandarma  Uzman Çavuş İsmail Aykut'un İstanbul'daki babası Hamet Aykut ile telefonla  görüştü.
 
 
Bakan Soylu, asker babası Aykut'un bayramını kutlayarak "Dualarınıza  ihtiyacımız var. Allah sizlerden razı olsun. Vatana çok güzel ve hayırlı bir  evlat yetiştirmişsiniz. Bugün buradaki kahramanlarımızla beraber iftar yaptık. Bu  gece de beraber olacağız. Allah nasip ederse yarın sabah da bayramlaşacağız."  ifadelerini kullandı.
 
Soylu, Jandarma Uzman Çavuş Harun Reşit Demireller'in 14 yaşındaki  kardeşi Güllendam Demireller ile de görüşerek bayramını kutladı.
 
 

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İçişleri Bakanı Soylu asker aileleri bayram
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