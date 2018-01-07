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İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 14:16 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 14:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan hudut karakolunu ziyaret etti.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile kente gelen Soylu'yu,  Ahmedi Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı  Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve ilgililer karşıladı.
 
Bakan Soylu, daha sonra Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Çavuş  Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu'na ziyarette bulundu. Karakol girişinde askeri  törenle karşılanan ve şeref defterini imzalayan Soylu, gözetleme kulesine çıkarak  sınır hattını inceledi.
 
Karakoldaki yemekhaneye geçerek vatani görevlerini yerine getiren  askerlerle çay içip sohbet eden Soylu, askerliğin çok kutsal bir meslek olduğunu  belirterek, "Askerlik, aynı zamanda öteki dünyada da bize şehadet edecek  görevlerdir." dedi.
 
Soylu, ziyaret sırasında kendisine eşlik eden Orgeneral Çetin'e  üzerindeki üniformayı göstererek, "Bunlar yeni mi?" diye sordu. Orgeneral  Çetin'in, 'Evet, bakanım." yanıtını vermesi üzerine Soylu, "Çok güzel olmuş."  dedi.
 
İçişleri Bakanı Soylu, ziyaretin ardından helikopterle çeşitli  incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a hareket etti.
 

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