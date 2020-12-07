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İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle Kovid-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi

AA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 23:18 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 23:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ilin valisiyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde, şehirlerdeki mevcut durum, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, alınan yeni tedbirler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklardaki denetimler değerlendirildi.


 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video  konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü. Sokağa çıkma kısıtlamaları, uygulamaya konulan yeni tedbirler ve  denetimlerin ele alındığı toplantıda Soylu, toplu ulaşım araçlarında hafta içi  yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla belediyelerin ihtiyaç duyulan  güzergahlarda araç ve sefer sayılarını artırmasının sağlanmasını ve toplu ulaşım  araçlarındaki denetimlere ağırlık verilmesini istedi.
 
  Evlerde salgın riskini artırabilecek gün, doğum günü, mevlit ve taziye  gibi toplu etkinliklere müsaade edilmemesi yönünde uyarılarda bulunan Soylu,  valiler ve kaymakamlar tarafından vatandaşlara ev ortamında yapılan etkinliklerin  virüs bulaş riskini artırdığına yönelik sık sık hatırlatma yapılması, bununla  ilgili başta sosyal ve yerel medya imkanlarının sonuna kadar kullanılması  talimatını verdi.
 Soylu, vatandaşların kalabalık halde bulundukları otogar, pazar yeri,  alışveriş yerleri, toplu ulaşım araçları, park ve bahçeler, ana cadde ve bulvar  gibi yerlerde denetimlerin tavizsiz yapılmasını istedi.
 
   Toplantıda valiler de söz alarak illeriyle ilgili uygulama örnekleri  hakkında bilgi aktardı, atılması gereken adımlar konusunda görüşlerini  paylaştı.  Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce,  İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş,  Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İçişleri Bakanlığı Genel  Sekreteri Ömer Toraman, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve  diğer ilgililer de katıldı.
 

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