İçişleri Bakanı duyurdu! Yarın başlıyor...

İçişleri Bakanı Soylu "Yarın tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı corona virüs ile ilgili peş peşe genelgeler yayımlıyor. Bakanlık 81 ilde denetimleri ise aralıksız sürdürüyor. Yeni denetime ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu,"Pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız, valiler, kaymakamlar, belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları,kurum müdürleri, kolluk, zabıta; yarın tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Kontrollü sosyal hayat” açıklaması yaptı.