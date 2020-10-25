İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Anlıyoruz... Son çırpınışlarınız

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü ve yandaşları, son dönemde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kopuşlardan rahatsız olmuşlar ki, yalan haber ler üretmeye başladılar.

‘Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı.’ şeklinde akılla, izanla açıklanamayacak, gerçek dışı haberler servis ediyorlar.

Bakanlığımız koordinesinde Emniyet ve Jandarma birimlerimizce yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, çocukları veya yakınları bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği belirlenen ailelerle temas kurulmaktadır.

N.A. MÜDÜRLÜĞE ÇAĞRILARAK YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ

Haberlerde adı geçen N. A. isimli şahısla da bu kapsamda, 20.10.2020 tarihinde Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, haberlerde bahsedilen partiye yönelik tek bir soru sorulmamıştır” ifadelerine yer verdi.

“ANLIYORUZ!”

Bakan Yardımcısı Çataklı, “Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin “evlat nöbeti” tüm küfürlerinize rağmen daha da büyüyerek devam ediyor. Ailelerin de desteğiyle, bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubu teslim oldu. 2016’dan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 807. Örgüte katılım son yılların en düşük seviyesinde. Eylem yapamaz hale de geldiniz. Son çırpınışlarınız” dedi.