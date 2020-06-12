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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Mezarlıklar üzerinden terör propagandasına müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Mezarlıklar üzerinden terör propagandasına müsaade edilmeyecek