14 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.416 0.16 EURO 10,6400 0.91
USD 9,1510 0.81 ALTIN 529,070 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a ‘ruhsat’ yanıtı

14 Ekim 2021 Perşembe - 14:48 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 14:48

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın silah ruhsatı başvurusunda bulunduğu ancak verilmediği iddialarına yanıt verdi. Çataklı, “Ümit Özdağ adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır. Kendisine tavsiyemiz: Acilen doktoruna başvurmasıdır. Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz ise bu kişiyi ciddiye almamalarıdır” dedi.


Çataklı'nın açıklaması şu şekilde:
 
Ümit Özdağ dün akşam katıldığı bir programda silah ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ancak verilmediğini söylemiştir.
 
En iyi ihtimalle unutkanlık yaşıyor olabilir biz hatırlatalım:
 
Kendisi adına 2000 ve 2001 yıllarında düzenlemiş olan 2 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır.
 
Yusufeli Asl. Cez. Mah. 2012/57 Esas ve 2013/5 sayılı Kararı ile resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı adli para cezasına çarptırılmış, cezası 15.01.2013 tarihinde kesinleşmiş olmasına rağmen bu 2 silah ruhsatı süresiz düzenlendiği için iptal edilmemiştir ve halen geçerlidir.
 
Ayrıca;
 
2019 yılında 6136 sayılı Kanunda memnu hakların iadesi alanlara silah ruhsatı verilmesi imkanı tanıyan düzenleme sonrası başvurusu üzerine 30.12.2020 ve 27.07.2021 tarihlerinde 2 ayrı silaha daha ruhsat düzenlenmiştir. 
 
Sonuç:
 
Ümit Özdağ adına düzenlenmiş 4 ayrı silah ruhsatı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yakın polis korumasıyla korunmaktadır.
 
Kendisine tavsiyemiz: Acilen doktoruna başvurmasıdır! Basın mensupları ve takipçilerine önerimiz ise bu kişiyi ciddiye almamalarıdır. 
 

ETİKETLER

İsmail Çataklı Zafer Partisi Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.