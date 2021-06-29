İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan iddialara yanıt! Rakamları tek tek açıkladı

FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili tutarsız dedikodu ve tezviratlarla ilgili mecburi açıklama?? pic.twitter.com/d289BOHlIG — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 29, 2021

BELİRTİLEN KRİTERLERE GÖRE KARAR VERİLMEKTEDİR'

Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğuna yönelik hakkında duyum, bilgi, iddia bulunan personele yönelik kurumlarınca detaylı tahkikat yapılmakta, başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belgeler talep edilmekte, adli sürece dair durum tespiti yapılmakta ve tahkikat sonucunda elde edilen veriler belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek personelin kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmektedir. Geçmişte kamu görevinden çıkarılma işlemlerine karşı çıkanların bugün, kamu görevine iade edilenlerin sanki hiçbir kritere bakılmaksızın birilerinin tavassutuyla iade edildiği gibi gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan şaibe oluşturma çalışmaları manidardır.