İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Bayramda trafik kazalarında 60 can kaybı var

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Çataklı'nın açıklamaları:
Temmuz ayındaki operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 terörist etkisiz hale getirildi.
Temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'i tutuklandı.
Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.