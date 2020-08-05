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İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Bayramda trafik kazalarında 60 can kaybı var

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 10:43 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 10:55

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir."


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana  gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çataklı'nın açıklamaları:

Temmuz ayındaki  operasyonlarda 5'i gri kategoride aranan 105 terörist etkisiz hale  getirildi.

Temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu  değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'i tutuklandı.

Siber suçlarla mücadelede kapsamında temmuz ayında 5 bin 412 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
 

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