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İçişleri açıkladı! Terör örgütüne ait sığınaklarda 135 kilo toz esrar ele geçirildi

07 Aralık 2020 Pazartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 12:01

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı


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İçişleri Bakanlığı Yıldırım operasyonları esrar
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