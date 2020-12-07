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- İçişleri açıkladı! Terör örgütüne ait sığınaklarda 135 kilo toz esrar ele geçirildi
İçişleri açıkladı! Terör örgütüne ait sığınaklarda 135 kilo toz esrar ele geçirildi
07 Aralık 2020 Pazartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 12:01
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı
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