19 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.092 0.00 EURO 8,8180 0.15
USD 7,3830 0.13 ALTIN 471,150 -0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri açıkladı! Karacehennem Operasyonu başlatıldı

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 8:56 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 9:17

İçişleri Bakanlığı: "Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı."


Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor
 
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-6 KARACEHENNEM” Operasyonu başlatıldı.
 
 
Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(47) operasyonel tim] görev alıyor.
 
 
Yurt  içinde  terörün  tamamen  ortadan  kaldırılmasına  yönelik  yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi, 31 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 
 
YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
 

ETİKETLER

karacehennem içişleri operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.