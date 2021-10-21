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İçişleri acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu

21 Ekim 2021 Perşembe - 14:52 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 16:07

İçişleri Bakanlığı, Eren- 7 Operasyonu’nda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit olduğunu duyurdu.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Tunceli’de Eren- 7 Operasyonu’nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış,  helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ŞEHİT olmuştur.
 
Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
 
Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi  de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı  terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. 

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