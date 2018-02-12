İçişleri: 666 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afrin'le ilgili terör propagandasından 666 kişi gözaltına alındı. Son 1 haftada yurt içinde 25 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5-12 Şubat'ta terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 53 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 353, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 66, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 568, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 15 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, bin 2'si terör suçları, 31'i düzensiz göç ve 3 bin 939'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 972 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda biri ölü, 11'i sağ ve 13'ü teslim olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldıkları tespit edilen 192 olmak üzere 666 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis Siirt , Şırnak, Tunceli ve Van 'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 57 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, 790 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 15 el bombası, aralarında 4 füzenin de yer aldığı 16'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 21 silah ile 6 bin 107 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 885 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 ton 833 kilogram esrar, 312 kilogram eroin, 3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 5,2 kilogram metamfetamin, 314 bin 347 uyuşturucu hap, 147 kök kenevir, 457 bin 825 paket kaçak sigara ve 46 ton 266 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla Ağrı -Gürbulak, Edirne -Kapıkule ve Mersin -Liman-Serbest Bölge gerisinde emniyet ve jandarma birimlerince ortak denetlemelerde bin 415 araç aranırken 3 bin 534 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 566 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 49 kilogram esrar, 6 kilogram eroin, 7 bin 725 uyuşturucu hap, 3 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), bir kilogram metamfetamin ile 29 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 655 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek, tespit edilen 243 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ?532'si denizlerde olmak üzere 4 bin 627 kişi yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş uygulamaları

??Terörle mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yurt genelindeki denetimleri aralıksız devam etti.

Araç kiralama faaliyeti yürüten firmalara yönelik, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bin 451 ekipteki 3 bin 981 personelin katılımıyla 7-8 Şubat'ta tarihlerinde yapılan denetimlerde 7 bin 730 firma kontrol edildi. Aranan 12 şüpheli yakalanırken 4 milyon 16 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde, otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik eş zamanlı operasyonlara bin 335 ekipte görevli 3 bin 890 personel katıldı. 8-9 Şubat'taki denetimlerde 8 bin 806 ev kontrol edilirken aranan 41 şüpheli yakalandı, ev sahiplerine bir milyon 362 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.

??Yasa dışı bahis suçu ile etkin mücadele amacıyla 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yetkilendirilmemiş yerlerde, internet sitelerinde ve yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerine, oynatan ve oynayan şahıslara yönelik 5 bin 441 personelin katılımıyla 11 Şubat'ta yapılan denetimlerde 4 bin 837 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde bir milyon 525 bin lira idari para cezası uygulandı.