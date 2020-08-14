İçişleri: 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısının tespit edilip, adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: