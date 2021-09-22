İçişleri: 2021'de 26 milyon kişiye afet eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından bu yıl sel, deprem yangın gibi olası afet durumlarıyla ilgili 26 milyon 292 bin 445 vatandaşa eğitim verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda mülki idare amirinden muhtara, çarşı mahalle bekçisinden güvenlik korucusuna kadar farklı kesimlere afet eğitimi verildiği belirtildi. Bu eğitimlerin, illerde vali ve ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütüldüğü ifade edildi.

AFAD'ın, afet eğitimleriyle riski ve zararı azaltarak, afetleri yöneten, ön alan ve olmadan önleyen bir Türkiye amaçladığı ve bu konuda 2021 yılı başından bugüne kadar bazı temel çalışmalar yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: