Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173’e yükseldi" denildi.
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İçişleri: 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu
DHA | 06 Ekim 2020 Salı - 18:45 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 18:46