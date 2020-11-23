Ice Bucket Challenge'ın kurucu ortağı Patrick Quinn hayatını kaybetti

8 Mart 2013’te ALS teşhisi konulan ve o günden sonra ALS hastalığıyla çetin bir mücadeleye giren ‘Ice Bucket Challange’ akımının kurucusu Patrick Quinn hayatını kaybetti.

220 MİLYON DOLARDAN FAZLA YARDIM TOPLANDI

Ice Bucket Challenge” kampanyasına ilham veren kişi olarak kabul edilen 37 Yaşındaki Quinn, ALS hastalığı için bugüne kadar 220 milyon dolardan fazla para toplanmasını sağlayan ‘Ice Bucket Challange’ kampanyasının kurucu ortağıydı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Destekçileri tarafından Facebook 'ta yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde Patrick'in vefatını paylaşmak zorunda olduğumuz için büyük üzüntü duyuyoruz. İlhamından ve ALS'ye karşı yorulmak bilmeyen mücadelesindeki cesaretinden dolayı onu her zaman hatırlayacağız” ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Quinn ailesine başsağlığı dilerken ALS hastalığına dikkat çektiği ve verdiği mücadele için minnettarlığını ifade etti.

‘Ice Bucket Challange’, ilk olarak 2013 yılının ortalarında başlamış, 2014 yılının yaz aylarında, dünyanın dört bir yanındaki insanların başlarına buz dolu kovaları döktüğü ve ALS hastalığına farkındalık ve bağış yapmaya çağırdığı bir kampanya haline gelmişti.

Siyasiler, oyuncular, sporcular ve daha birçok kişi bir başka isme meydan okuyarak, başlarından aşağıya buz dolu kovayı boşalttı. Bu küresel hareketin ilham kaynağı ve yaratıcılarından biri olan ABD ’li Peter Frates da 34 yaşında hayatını kaybetmişti.

"TARİHİN EN BÜYÜK SOSYAL MEDYA KAMPANYASI"

ALS Derneği tarafından "tarihin en büyük sosyal medya kampanyası" olarak ifade edilen kampanya için Quinn, ‘Ice Bucket Challange’ kampanyasının beşinci yıldönümünde, "‘Ice Bucket Challange’ın dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse bilmiyordu, ancak herkes tek vücut oldu çünkü ALS gibi bir hastalığı değiştirmek için gereken şey bu" şeklinde konuşmuştu.

Kampanyada, katılımcılara ALS ile mücadele derneğine 100 dolar bağış yapmak ya da başından aşağı bir kova buzlu su dökmek gibi iki seçenek sunuluyordu. Katılımcı da daha sonra sosyal medya aracılığıyla, başından aşağıya buzlu kova dökerek kendisi gibi iki seçenekten birini seçmesi için 3 kişiye meydan okuyordu.

ÜNLÜLER DESTEK VERMİŞTİ