İç Denetçi sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2020 İç denetçi sınavı başvurlarıı sona erdi, gözler sınav tarihinde. 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlayan adaylar, sınav tarihini ve başvuru araştırmaya başladı. İç Denetçi sınavı ne zaman? İç Denetçi sınavı saat kaçta başlıyor?

ÖSYM iç denetçi sınav başvuruları yapıldı, adaylar sabırsızlık sınav tarihini araştırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki İç Denetçi sınavı ne zaman? 2020 İç Denetçi Aday Belirleme Sınav tarihi…

İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN?

2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi),10 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 120 dakika (2 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS'de profilim altında bulunan "HES KOD BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

İÇ DENETÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek,Sınavın son başvuru tarihinden (31/08/2020) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak,Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (31/08/1975 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).