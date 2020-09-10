İç Denetçi sınavı başvuruları başladı! İç denetçi sınavı giriş koşulları nelerdir? İç denetçi sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2020-İç Denetçi Başvurularının bugün başladığını duyurdu. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygül sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ‘10 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim.’ ifadelerini kullandı. İç Denetçi Sınavı başvuru kılavuzu ve İç Denetçi sınavı hakkındaki diğer ayrıntılar…

İç Denetçi (Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı) başvuruları başladı. Sınava girecek adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvurular 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabu üzerinden, ''10 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim. '' açıklamasında bulundu.

İÇ DENETÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek,

Sınavın son başvuru tarihinden (31/08/2020) önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak,

Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (31/08/1975 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir).

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

HES KODU İSTENİYOR!

Başvurular 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020 – İç Denetçi kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.