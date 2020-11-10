İç Denetçi sınav sonuçları belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020-İç Denetçi sınavı sonuçları sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. 10 Ekim'de yapılan 2020-İç Denetçi sınavına katılan adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. İşte 2020-İç Denetçi sınav sonucu sorgulama ekranı...

ÖSYM Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 10 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) Sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte 2020-İç Denetçi sınav sonucu sorgulama ekranı... 2020-İç Denetçi sonuç sorgula…

2020-İÇ DENETÇİ SINAV SONUÇLARI

ÖSYM 2020-İÇ DENETÇİ SINAVI SONUÇLARINI BÖYLE DUYURDU

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

2020-İç Denetçi Sınav Sonuçları Açıklandı

10 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) Sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI