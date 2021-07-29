İbrahim Tatlıses'ten övgü dolu sözler: Alkışlıyorum!

İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci'ye övgü yağdırdı.

Geçtiğimiz gün Bodrum'da satışını yaptığı lahmacunların fiyatının fazla bulunmasına isyan eden İbrahim Tatlıses yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses, Saniye fanı çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalan Tatlıses, güzel oyuncuya sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.



Tatlıses, Selin Yeninci hakkında Twitter'da şunları yazdı: Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim. Maşallah. Yeminle alkışlıyorum.

Alkış emojileriyle paylaşılan mesaj, Selin Yeninci ile ilgili çok sayıda beğeni ve yorum aldı.