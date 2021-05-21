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İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı!
İbrahim Tatlıses, bir dönem aralarında tartışma yaşanan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tatlıses, "Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılardan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
İbrahim Tatlıses, bir dönem aralarında tartışma yaşanan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tatlıses, "Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılardan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.