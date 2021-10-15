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İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’ye dudak uçuklatan hediye

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’ye dudak uçuklatan hediye

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli’ye dudak uçuklatan hediye Geçen yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri 7 Ekim tarihinde görkemli bir şekilde gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses’in gelinine verdiği hediye merak edildi. İşte İbrahim Tatlıses’in gelinine verdiği hediye!
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