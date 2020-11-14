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İbrahim Tatlıses'ten çarpıcı açıklamalar! 'Herkes benden istiyor'
'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses bazı dostlarına sitem etti. Usta sanatçı, 'İbo Show' programının basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İbrahim Tatlıses, 10 yıl aradan sonra 'İbo Show' programıyla ekranlara dönüyor. İmparator, Star TV'de yayınlanacak programın yapımcısı Polat Yağcı’nın Balmumcu’daki ofisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.