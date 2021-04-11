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İbrahim Tatlıses'ten büyük sürpriz! 11 yıl aradan sonra 'Gelmesin'

11 Nisan 2021 Pazar - 13:59 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 13:59

İbrahim Tatlıses uzun süredir müzik dünyasından ayrıydı. Tatlıses, sürpriz bir şarkıyla sessizliğini bozuyor. 11 yıl aradan sonra stüdyoya giren Tatlıses, ‘Gelmesin’ single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor.


Kısa süre önce ‘İbo Show’ ile ekranlara dönen imparator, yeni şarkısıyla da sevenlerine ikinci bir hediye veriyor.  Geçtiğimiz akşam ilk kez İbo Show’da yayınlanan ‘Gelmesin’ şarkısının tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müzikseverleri heyecanlandıran şarkı ‘Efsane geri döndü’ yorumlarını beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz akşam ilk kez İbo Show’da yayınlanan ‘Gelmesin’ şarkısının tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Müzikseverleri heyecanlandıran şarkı ‘Efsane geri döndü’ yorumlarını beraberinde getirdi.

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