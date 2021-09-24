İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra bir ilk!

'BABAMI İLK DEFA SAHNEDE İZLEYECEĞİM'

Babasını ilk defa sahnede izleyeceğini belirten Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "Ben ilk defa babamı sahnede izleyeceğim. Bu yüzden konser serisinin ilk gününe davetli olmak çok başka bir duygu. Burada olmak çok güzel. Beraber sahnede olmayı hayal ettiğimde İbo Show'a seyirci olarak gittiğimde hemen beni çağırmıştı. Rüyamda söylüyordum, o gerçek değil miymiş? Şu an hatırladım. Ben söyledim sanıyordum, rüyaymış. Çok isterim" dedi.

KIZI ELİF ADA: EN SEVDİĞİM ŞARKI 'DOM DOM'

Annesi Ayşegül Yıldız ile konsere gelerek babasını yalnız bırakmayan Elif Ada, en sevdiği şarkının 'Dom Dom' olduğunu söyledi.

Ayşegül Yıldız, "Ben İbrahim Bey'in adına acayip heyecanlandım. Çok da iyi gözüküyor, çok yakışıklı olmuş. Harika bir program olacağına adım gibi eminim" şeklinde konuştu.

'İMPARATOR DOĞULUYOR. SESİNİ DİNLEMEYİ ÖZLEDİK'

Konser öncesi defalarca telefonla konuştuklarını belirten Gülben Ergen ise, "Sabah akşam telefonlaştık. O çok mutlu, ben de çok heyecanlıyım. Gündüz yağmur yağdı ama dışarıdaki kalabalığı ve kuyruğu gördünüz. İmparator olunmuyor, doğuluyor. Hepimizden daha çok sahnede olmayı aslında o özledi. Televizyon programına benzemiyor. Heyecanlı ve bütün sevdikleri yanında. İbrahim Tatlıses'in sesini dinlemeyi özledik. Programla bir nebze doyduk ama bu başka oluyor" diye konuştu.

Şafak Sezer de, Tatlıses'in hayranı olduğunu ve büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.