İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra bir ilk!

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı, 12 yılın ardından "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.
'AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL'
Konser öncesi Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" dedi.
'ÖZLEDİĞİM TÜM ŞARKILARI SÖYLEYECEĞİM'
Sahnede göz dolduran Tatlıses, "Üzerinden 10 küsur sene geçtikten sonra sahneye çıkmayı düşünebiliyor musunuz? Çok zor bir şey. Alkışlar kıyamet Ben yandım. Muhakkak özledim. Bütün dostlarım, çoluğum çocuğum herkes geliyor. Ne kadar söylemeyi özlediğim şarkı varsa hepsini koydum. 30 küsur şarkı var, eski yalan var yeni yalan var. 'Yalan'ı benden iyi söyleyen yoktur" diye konuştu.
'SEYİRCİLERİMİ SEVİYORUM'
Seyircilerin karşısına çıkacak olmanın verdiği heyecanı anlatan Tatlıses, Polat Yağcı'ya da teşekkür etti. Tatlıses, "Bana dua edenler, beni alkışlayanlar, biletimi alanlar beni bekliyor. Ben o insanlara saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Her şeyi Polat Yağcı yaptı, beni kamçıladı. Çok iyi yaptı. Yoksa ben 10 küsur senedir oturuyorum, kendi kendime şarkı söylüyorum. Konser yapacağız dedi. 10 gün prova yaptık" ifadelerini kullandı.
AÇILIŞI 'YALAN' ŞARKISI İLE YAPTI
İki bölümden oluşan konserde gece yarısına dek sahnede kalan usta sanatçı, sabaha kadar konser verebileceğini ifade etti. Yıllar sonra yeniden hayranlarının karşısına çıkan Tatlıses, efsaneleşmiş şarkısı 'Yalan' parçası ile açılışı yaptı.
Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'yürü ya kulum' derse, kimse ona 'dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi.
Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Haydi Söyle", "Bebeğim", "Kavur Balıkları", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Yalnızım" ve "Ne Sevdalar Yaşadım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.
Usta isim sahneye çıkmadan önce konser alanının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Dinleyicisiyle boğazın kıyısında buluşan ve dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.
'BABAMI İLK DEFA SAHNEDE İZLEYECEĞİM'
Babasını ilk defa sahnede izleyeceğini belirten Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "Ben ilk defa babamı sahnede izleyeceğim. Bu yüzden konser serisinin ilk gününe davetli olmak çok başka bir duygu. Burada olmak çok güzel. Beraber sahnede olmayı hayal ettiğimde İbo Show'a seyirci olarak gittiğimde hemen beni çağırmıştı. Rüyamda söylüyordum, o gerçek değil miymiş? Şu an hatırladım. Ben söyledim sanıyordum, rüyaymış. Çok isterim" dedi.
KIZI ELİF ADA: EN SEVDİĞİM ŞARKI 'DOM DOM'
Annesi Ayşegül Yıldız ile konsere gelerek babasını yalnız bırakmayan Elif Ada, en sevdiği şarkının 'Dom Dom' olduğunu söyledi.
Ayşegül Yıldız, "Ben İbrahim Bey'in adına acayip heyecanlandım. Çok da iyi gözüküyor, çok yakışıklı olmuş. Harika bir program olacağına adım gibi eminim" şeklinde konuştu.
'İMPARATOR DOĞULUYOR. SESİNİ DİNLEMEYİ ÖZLEDİK'
Konser öncesi defalarca telefonla konuştuklarını belirten Gülben Ergen ise, "Sabah akşam telefonlaştık. O çok mutlu, ben de çok heyecanlıyım. Gündüz yağmur yağdı ama dışarıdaki kalabalığı ve kuyruğu gördünüz. İmparator olunmuyor, doğuluyor. Hepimizden daha çok sahnede olmayı aslında o özledi. Televizyon programına benzemiyor. Heyecanlı ve bütün sevdikleri yanında. İbrahim Tatlıses'in sesini dinlemeyi özledik. Programla bir nebze doyduk ama bu başka oluyor" diye konuştu.
Şafak Sezer de, Tatlıses'in hayranı olduğunu ve büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.
Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.